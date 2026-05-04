Marija Egelja je poznata srpska televizijska voditeljka, najprepoznatljivija po dugogodišnjem angažmanu na TV Pink, gde je vodila vremensku prognozu u okviru Jutarnjeg programa.

Kada je reč o njenom privatnom životu, on privlači veliku pažnju javnosti, iako ga retko eksponira, pa su detalji o njemu uglavnom slabo poznati.

Voditeljka se 19. juna 2022. godine udala za bivšeg fudbalera i biznismena Aleksandra Dabića.

Svadbeno slavlje organizovano je u tajnosti na Zlatiboru, tačnije u selu Sušica, u prisustvu najbližih prijatelja i članova porodice. Par ima dvoje dece.

Otkrila čime ju je osvojio

Iako o braku retko govori, Marija je jednom prilikom otkrila čime ju je suprug osvojio.

-Kažu da o ljubavi, sreći i bogatstvu ne treba pričati, dovoljno je da se vide. Za moje raspoloženje zaslužan je partner, voljena sam i zaljubljena. Znamo se dovoljno dugo da smo se savršeno dobro upoznali i osećamo da smo jedno za drugo. Razume moj posao i podržava me, ali želi da bude osoba iz senke. Osvojio me je, osim što je izuzetno lep i zgodan, i velikom upornošću, jednostavno nisam mogla da mu kažem "ne" - priznala je svojevremeno za "Gloriju".

Pre biznismena bila sa 16 godina starijim trenerom

Pre nego što je u njen život ušao Aleksandar Dabić, bila je u dugogodišnjoj vezi sa 16 godina starijim fudbalskim trenerom Ljubišom Rankovićem, sa kojim je bila i verena.

Ipak, njihov odnos okončan je raskidom, a voditeljka je neko vreme uspevala da sakrije kraj te veze.