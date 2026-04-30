Pevačica Ana Nikolić poznata je kao autentična osoba, za koju se osim hitova i uspešne karijere, vezuju i brojni skandali.

Još pre nego što je postala poznata imala je neobično iskustvo sa pokojnim estradnim magom Sašom Popovićem.

Nikolićeva je žarko želela da se domogne scene i postane poznata. Na tom putu srela se i sa kompozitorom Goranom Ratkovićem Raletom, koji je danas njen emotivni partner.

Jednom prilikom pre više od 20 godina našla se kod njega u studiju, baš kada je Stoja trebalo da snima svoju pesmu, a onda je reagovao Saša Popović.

- Uđem unutra i vidim da Rale radi sa nekom pevačicom koju nikada nisam video. Kažem, Rale ajde da radimo, je l' si lud, koja je sada ova pevačica ovde. Kažem: 'slušaj ti, daj izađi napolje'. Izađe ona iz kabine i ja joj kažem ma ko si bre ti?! Kaže mi da će jednoga dana biti popularna, a ja joj odgovorim: "Nikada nećeš biti poznata, marš napolje" - rekao je tada Saša Popović, pa dodao da je Ana Nikolić posle samo godinu dana postala popularna.

- Pozvao sam je u Grand šou i ona dolazi i podseća me kako mi je rekla da će biti poznata - ispričao je Saša Popović svojevremeno u emisiji "Show se nastavlja".

Komšije očajne zbog Ane Nikolić

Pevačica Ana Nikolić neko vreme je sa ćerkicom Tarom živela u jednom prestoničkom hotelu zbog renoviranja stana na Voždovcu. Nakon što se vratila u svoj stan, komšije su zbog toga očajne.

