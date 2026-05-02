Saša Popović svojevremeno je izbacio pevača Renata Henca iz "Granda" jer je prekršio jedno od osnovnih stavki u svom ugovoru sa njima.

Henc je bio finalista treće sezone muzičkog takmičenja "Zvezde Granda". Nekoliko godina snimao je pesme za ovu diskografsku kuću i nastupao kao "Zvezda Granda", a onda ga je Saša Popović

Pevač je jednom prilikom priznao da se nije pridržavao ugovora.

- Imao sam nastup koji nisam prijavio Saši i Žiki Jakšiću, a oni su saznali. Ugovor koji "Zvezda Granda" potpiše sa ovom kućom striktni su i bespogovorni, a ja se u ovom slučaju nisam pridržavao tih odredbi - priznao je Renato tada i dodao:

- Rekao sam mu da moram da radim kako bih prehranio svoju četvoročlanu porodicu i da mi taj ugovor koji imam sa "Grandom" samo otežava posao. Znam šta je šou-biznis i na čemu on i Žika insistiraju, ali ja sam narodski pevač i jedino što u životu znam da radim jeste da pevam. "Snalažljiv si ti, ne bojim se ja za tebe", rekao mi je Saša, a i sam znam da sam iskusan pevač. Ali, ko zna, možda me nekad u budućnosti ponovo vidite u "Grandu". Do tada ću pevati svakom ko me bude pozvao! - izjavio je on za jedan dnevni list 2010. godine.

Pre nekoliko godina je istakao da je na njemu bio veliki pritisak sa kojim nije mogao da se nosi.

- Jednostavno nisam sebe više video tamo i morao sam da izađem. To je bio veliki pritisak, direktor produkcije je imao 20 posto uvida u ono što on radi, a 20 u ono šta mi radimo. Nije imao uvid kako mi prolazimo na terenu, da li se novac zaista donosi u produkciju itd. Svašta se tamo izdešavalo što meni nije prijalo, nastavili smo svako svojim putem i eto - ispričao je Henc.

