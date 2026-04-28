Rada Manojlović godinama važi za jednu od najzgodnijih pevačica na domaćoj javnoj sceni, a njena romansa sa kolegom Milanom Stankovićem i danas privlači pažnju javnosti, naročito zbog informacije o navonom povratku pevača na javnu scenu, a koji se odsutan već godinama.

Pevačica Radmila Manojlović nedavno je priznala da je svojevremeno bila zabranjena na "Grandu", i to zato što je štitila tadašnjeg dečka Milana Stankovića.

Rada je otkrila i da je pravi problem nastao kad je objavljen intervju koji nije dao Milan, već je navodno dat u njegovo ime, i to u periodu kad ga je zadesila porodična tragedija. - Tako je bilo. Milanu je tada umro ujak, mamin rođeni brat. Svi znamo da Milan nije imao oca odmalena. Umro je, odnosno poginuo, i taj ujak mu je bio kao drugi otac. To nije bio ujak, nego otac, očinska figura. Kad je ujak umro, na dan sahrane je Milan trebalo da bude gost na koncertu Marije Šerifović. To se sve dešava dve nedelje pred Evroviziju. To je sve u tom periodu, gde je Milan zamolio da ne bude gost jer je čovek umro od infarkta, nije bio bolestan. Nije se znalo, samo je pao i sutradan sahrana na dan koncerta - ispričala je Rada Manojlović i dodala:

- I Milan je zamolio, pošto smo svi naduveni i šokirani od saznanja šta se desilo, da ne ode na koncert. Međutim, stigla je direktiva, odnosno obaveštenje da mora da ode na koncert, da bude gost, ko da bi svet propao da ne ode. Viša sila, vanredna situacija, svi smo zarozani, do pet po podne plačeš, a od devet si gost. To nije prirodno za nas koji imamo 20 godina. Razumite, umro je neko ko ti zamenjuje oca. I hajde, on je to nekako i pregurao i tada su zvali, u istom tom periodu. Samo je zamolio da mu ne daju, da se sabere za tu Evroviziju - otkrila je Rada.



- Ne, ne, ne, mora da se da intervju za tabloid. "Mora, mora, mora", on je rekao: "Dobro, dajte sedam dana, neće ništa da propadne, da odbolujem, otpatim." I onda to nije moglo da sačeka - rekla je Rada.

- Postoji taj intervju verovatno negde u arhivi, koji nije bio nimalo, onako, blag. Ispalo je da je to u Milanovo ime, onako otvoreno. Ovaj je ovakav, onaj je onakav, falšira kad peva, znaš, napljuvao je - priznala je pevačica.

- Stvarno je to moglo, prema mom mišljenju, ako te neko zamoli u takvom trenutku, to nije iz hira, to nije bilo: "Ja sam se sad probudio i sad neću da dam intervju." Mislim da su mogli da ga razumeju, ali sad, eto. Od svega toga je nastao, veruj mi, ceo problem. A sad, nekome je taj problem mozda veliki, a nekoga je zabolelo. Ne mogu da se stavim u taj položaj, da je meni tako neko uradio, kako bi mi bilo - izjavila je Rada Manojlović.

Domaću javnost je godinama jako zanimalo zbog čega je došlo do problema između Milana Stankovića i Grand produkcije, a direktor i nekadašnji vlasnik, pokojni Saša Popović jednom prilikom je

govorio o raskidu ugovora koji se dogodio još 2010. godine.

- To je njegova odluka... Meni je žao što je Milan 2010. godine napustio Grand, odnosno raskinuli smo ugovor sa njim. Žao mi je i što je morao da plati tu neku odštetu, iako je pre toga dobio kompletan album od nas, spremali smo mu i drugi album. Ja sam mu tada rekao da smo spremni da uložimo preko 100.000 u taj album, da mu organizujemo veliku turneju i tako dalje. Ne znam ko ga je nagovorio i zbog čega - rekao je ranije Saša Popović i dodao:



- Od tada, od kada smo raskinuli saradnju, to je bilo odmah posle Evrovizije 2010. godine... Pazite, kad nekome date takvu popularnost kroz Zvezde Granda, kao što smo mi dali njemu, kad mu date kompletan album sa 8 pesama, ogromnu reklamu, mogućnost da ide na Evroviziju... To mu je Grand omogućio, jer smo Žika i ja sa Bregovićem razgovarali da on bude taj koji će biti jedan od tri numere koje je Bregović radio. Znali smo da će on i po tom SMS pobediti. Kad mu sve to date i kad pripremite novi album koji je u to vreme, pre 13 godina, nas trebalo da košta 100.000 evra, onda stvarno ne razumem šta je to u njegovoj glavi što ga je odvratilo i zašto je doneo odluku da raskine ugovor. I, umesto da sve to dobije, on je platio tada neku odštetu od 50.000 evra - izjavio je svojevremeno Saša Popović koji je preminuo 1. marta 2025. godine u Parizu.

Inače Popović je jednom prilikom otkrio da je upravo Rada dala 50.000 evra da Milan izađe iz muzičke priče, što je pevačica nedavno komentarisala.

-Saša Popović je ispričao to, ja ne bih komentarisala. Ako sam o tome ćutala još od 2010. ne bih ni sada ništa da kažem - rekla je ona.

BONUS VIDEO: