Saša Popović kroz Grand produkciju iznedrio je brojne talente i muzičke zvezde, koje su krčile put ka estradnom vrhu, zahvaljujući estradnom magu koji je preminuo 1. marta 2025. godine u Parizu.

Među zvezdama našao se i Milan Stanković, čiji povratak na scenu željno iščekuju svi, nakon više od jedne decenije.

Budući da se ponovo pokrenula priča njegovog odlaska iz Granda, prekidom ugovora na inicijativu Stankovića, prisetimo se kako je Saša Popović govorio o odnosu sa tada zvezdom u usponu.

- Meni je žao što je Milan 2010. godine napustio Grand, odnosno raskinuli smo ugovor sa njim. Žao mi je i što je morao da plati tu neku odštetu, iako je pre toga dobio kompletan album od nas, spremali smo mu i drugi album. Ja sam mu tada rekao da smo spremni da uložimo preko 100.000 u taj album, da mu organizujemo veliku turneju i tako dalje. Ne znam ko ga je nagovorio i zbog čega -bio je iskren Popović pre nekoliko godina.

Na pitanje da li je ikada saznao zbog čega se sve to desilo, Saša tvrdi da i dan danas ne zna.

- Ne znam, ni dan danas. Od tada, od kada smo raskinuli saradnju, to je bilo odmah posle Evrovizije 2010. godine... Pazite, kad nekome date takvu popularnost kroz Zvezde Granda, kao što smo mi dali njemu, kad mu date kompletan album sa 8 pesama, ogromnu reklamu, mogućnost da ide na Evroviziju... To mu je Grand omogućio, jer smo Žika i ja sa Bregovićem razgovarali da on bude taj koji će biti jedan od tri numere koje je Bregović radio. Znali smo da će on i po tom SMS pobediti. Kad mu sve to date i kad pripremite novi album koji je u to vreme, pre 13 godina, nas trebalo da košta 100.000 evra, onda stvarno ne razumem šta je to u njegovoj glavi što ga je odvratilo i zašto je doneo odluku da raskine ugovor. I, umesto da sve to dobije, on je platio tada neku odštetu od 50.000 evra - kazao je preminuli Popović za Telegraf.rs pre izvesnog vremena.

