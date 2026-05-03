Pevačica Marina Visković konačno je otvorila dušu o svom ljubavnom životu i otkrila da uživa pored svog izabranika.

Iako se šuškalo o njegovom identitetu, Marina je odlučila da stane na kraj spekulacijama o tome da li je njen partner oženjen, ali je priznala i kakvi su joj planovi za budućnost kada je u pitanju udaja.

- Ljubav ima veliki udeo u tome kako se osećam i kako izgledam. Imam najboljeg mogućeg momka na svetu. Bilo je potrebno da se sretnemo u pravo vreme na pravom mestu. Svadbe ne volim inače, ali verovatno će se desiti to sudbonosno ''da''. Svadba se desiti neće. Ne volim taj vid zabave, a ni moj momak. Možda bude žurka tim povodom. Ljubav je tu, prelepo mi je - rekla je Marina, a na pitanje da li je istina da se seli iz zemlje, odgovorila je:

- Ne. Veoma često putujem, u Dubaji idem redovno, volim da menjam lokacije.

Na sledeće pitanje, da li je njen momak naš čovek koji živi u inostranstvu, kao i da li je oženjen rekla:

- Saznaćete to. Ne. Nije oženjen - otkrila je Viskovićeva.

"Udala bih se za nekog milionera, koji nikada nije kući"

Podsetimo, pevačica je jednom prilikom odgovarala na pitanje pratioca, a kada su je pitali čime bi se bavila da nije pevačica, Marina je odgovorila:

- Udala bih se za nekog milionera, koji nikada nije kući, lakirala nokte, spremačicama držala predavanja o slaganju odeće po boji, išla na pool dance, maltretirala konobare koji nisu preljubazni kada me vide - napisala je ona na Instagramu, a potom otkrila da se ipak šali:

- Šalim se naravno, ja sam umetnička duša cela tako da bilo šta što ima veze sa tim i psihologija naravno je moja ljubav.

