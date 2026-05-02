Čuveni glumac Milenko Pavlov danas je oženio sina Ivana. Slavlje je upriličeno u Beogradu u prestižnom restoranu, a ponosni otac mladoženje pucao je od elegancije.

Milenko Pavlov je bio u elegantnom crnom odelu, imao je crvenu leptir mašnu i zalizanu kosu.

Fotografiju sa njim je objavila pevačica Tea Stoševska koja je zajedno sa Renatom Hencom bila zadužena za atmosferu.

Razveo se u osmoj deceniji

Podsetimo, vest da se Milenko pre četiri godine razveo šokirala je javnost. On od 2005. godine živi nadomak Beograda u domu koji je uredio po svojoj meri, a tamo je planirao da uživa u sa tadašnjom suprugom - profesorkom istorije Marinelom.

- Bio sam razveden i malo sam živeo u Vršcu, tamo sam režirao predstavu i upoznao Marinelu 2005. godine. Pitali smo se kako ćemo gde ćemo…hajmo mi malo do Pančeva. Ja sam davno rekao da je ovde, neću da kažem bolji svet, nego je mirnije. Ovde nema toliko napornih ljudi kao u Beogradu. Ranije sam radio puno u Pančevu, poznavao sam puno novinara, reditelja imao sam već neku bazu. Sedam kilometara je daleko od Beograda. Marinela je radila kao profesor istorije u gimnaziji prešla je ovde, predaje u nekoliko osnovnih škola. Ovde je naša baza. Volim da sednem na trem i ćutim. Važno je vraćanje sebi - rekao je on svojevremeno.