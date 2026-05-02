-Jeste, tačno je da je moja ćerka pronađena. Hvala Bogu, živa je. Javili su im iz policije da treba da dođem u Batajnicu po nju -rekao je za Novosti Aco, otac devojčice D. N., koja je bila nestala i za njom se tragalo.

Dodaje da mu nisu poznati nikakvi detalji, ali da je najvažnije da je devojčica dobro.

Pripadnici MUP PU za Beograd, nakon intenzivne potrage pronašli su večeras 15-godišnju D. N. iz Novog Sada, čiji je nestanak prijavljen 29. aprila 2026. godine

Ona je nađena u društvu petnaestogodišnjaka čiji je nestanak u Novom Sadu takođe prijavljen istog dana.