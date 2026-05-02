Bela kuća je na svom profilu na Iksu objavila snimak u trajanju od sat vremena na kojem predsednik SAD Donald Tramp iznova i iznova govori reč "pobeda".

"Predsednik Donald Tramp govori 'pobeda' sat vremena. Ne može da stane, neće da stane", piše u opisu snimka.

Podsetimo, Iran je ranije danas dao novi predlog za kraj rata, koji je Tramp odbio.

Prema novom predlogu, Iran bi otvorio Ormuski moreuz za plovidbu i okončao američku blokadu Irana, a pregovore o iranskom nuklearnom programu ostavio bi za kasniju fazu, izjavio je visoki iranski zvaničnik.

Govoreći pod uslovom anonimnosti, visoki iranski zvaničnik rekao je da Teheran veruje da je njegov najnoviji predlog, koji predviđa odlaganje nuklearnih pregovora, značajan pomak usmeren na olakšavanje postizanja dogovora.

S druge strane, zamenik predsednika iranskog parlamenta Hamidreza Hadžibabaei saopštio je danas da je pripremljen nacrt zakona o upravljanju Ormuskim moreuzom, kojim se predviđa zabrana prolaska izraelskih brodova i dodatna ograničenja za plovila iz, kako je navedeno, neprijateljskih država.