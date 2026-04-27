Kako se već neko vreme šuška, očekuje se povratak Milana Stankovića na muzičku scenu.

Žika Jakšić je sada otkrio da je Milan Stanković svojevremeno tužio Grand jer je želeo da raskine ugovor. Međutim, tužbu je kasnije povukao i oni su sporazumno raskinuli ugovor.

- Sada bih ga posavetovao isto što i tada. Da nađe producenta i da sluša. Da se osloni na ljude koji su iskusniji u poslu. Najčešće pevači kada snime prvi hit misle da su najbolji menadžeri, tekstopisci, aranžeri spota... Tako sebi upropaste karijeru. Ovaj posao je zahtevan i ne škodi malo iskustva i malo da se posavetujete sa ljudima koji su tu godinama, a ne ishitreno donositi odluke. Njegov odlazak iz Granda je bila ishitrena odluka, onda je povukao i sudsku tužbu i onda je tu došlo sporazumno do raskida ugovora. Prošlo je 10 godina od tog događaja i on se nije pomerio sa mesta i nije napredovao. Uz Grand je došao za 4 godine do Pesme Evrovizije. Sa njim se nisam čuo od tada i nema potrebe - rekao je i dodao:

- Hteo je da raskine ugovor, morao je da angažuje advokate da bi se raskinuo jer nije bio raskidiv - zaključio je Žika Jakšić.

Podsetimo, Milan Stanković prekinuo je svoj ugovor sa Grand produkcijom i za to je morao da plati iznos od 50.000 evra, a novac mu je tada pozajmila naša poznata pevačica sa kojom je bio u bliskom odnosu.

Alo/Blic

