Pevačica Verica Šerifović davnih dana se preselila kod ćerke u Beograd, gde je život posvetila unuku Mariju i naslednici koja radi punom parom.

Ipak, prisetimo se kako izgleda Veričina kuća u Kragujevcu.

Naime, ekipa emisije "Paparaco Lov" posetila je pevačicino rodno mesto u Kragujevcu, gde su uslikali dom Verice Šerifović koji odiše luksuzom.

Ogromna kuća ograđena je visokom ogradom, velika terasa ispred kuće - nema sumnje da je ova kuća za njih prava oaza mira.

Verica nije toliko aktivna na društvenim mrežama kao njena ćerka, Marija Šerifović, te javnost nema često priliku da vidi kako njen dom zapravo izgleda.

Dve penzije

Verica Šerifović rešila je da batali muziku i sad uživa u penziji, za razliku od njenih kolega i zadovoljna cifrom koju mesečno prima.

Stekla je pravo na dve penzije, jednu u Srbiji, a drugu je stekla tokom rada u Austriji. Iako su joj danas mesečna primanja znatno manja nego onda dok je pevala, Verica se ne žali.

Svoje slobodno vreme provodi sa unukom Mariom, kome je maksimalo posvećena.

