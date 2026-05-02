Mnogi se sećaju da je tokom 90-ih jedno od glavnih pitanja bilo da li će popularna serija "Srećni ljudi" nastaviti sa emitovanjem.

Ipak, malo je poznato da je seriji pretila i ozbiljnija prepreka zabrana od strane tadašnjeg predsednika Slobodana Miloševića.

Kako se navodi, Miloševiću se serija nije dopadala i doneo je odluku da se zaustavi njeno snimanje.

"Aranđele, neka ide!"

Legendarni glumac Velimir Bata Živojinović uspeo je da u poslednjem trenutku preokrene situaciju i ubedi predsednika da promeni mišljenje.

- Kada danas gledate "Srećne ljude“, vidite da je to jedna gorka slika društva. Vidite kako su nastajali tajkuni, njihovu spregu s vlašću, tu se vidi kako su pljačkali narod. U seriji postoji jedno odeljenje u psihijatriji koje je nazvano "odeljenje deviznih štediša“. Tada je Vučelić bio direktor državne televizije i od njega smo imali podršku. Mada, pročulo se u jednom trenutku da Slobodan Milošević nije baš najzadovoljniji serijom i da će možda zaustaviti snimanje. Međutim, na jednom skupu Bata Živojinović je video Miloševića i pitao ga za seriju "Srećni ljudi“. Bata mi je pričao da ga je Sloba potapšao po ramenu i rekao: "Aranđele, neka ide" - zapisao je scenarista serije Siniša Pavić u svojoj monografiji.

