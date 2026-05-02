Prvi koraci u životu Jelene Karleuše kao da su naslućivali da će postati ono što je i želela, najveća zvezda šou-biznisa, a pre majčinstva i braka pevačica je prošla mnogo toga: sahranila je verenika, razvela se, ali i napravila karijeru iz snova. Kruna njene karijere usledela je 5. juna 2013. godine kada je održala koncert na Ušću pod nazivom „Viva la Diva“.

Međutim, osim po hitovima, poznata je i po mnogobrojnim estradnim sukobima, od kojih najveću medijsku pažnju ima ona sa Svetlanom Cecom Ražnatović.

Sukob traje od početka Jelenine karijere, kada je u jednom intervjuu izjavila da su sve žene koje se bave njenim poslom na neki način ku*ve.

To je uznemirilo Cecinog pokojnog muža Željka Ražnatovića Arkana, koji je Jelenu napao u emisiji kod Milovana Ilića Minimaksa, na šta mu je ona odgovorila krilaticom "ko o čemu, ku*va o poštenju".

Tada je na sebe navukla gnev jednog od najmoćnijih ljudi tog vremena. Nakon toga, netrpeljivost među njima je rasla iz godine u godinu.

Jelena je ubrzo objavila i otvoreno pismo u kojem je iznela ama baš sve što misli o Ceci, nakon čega ju je ona optužila za uvrede koje je nanela njenoj porodici, za šta je trebalo da joj isplati oko 2.000 evra. Međutim, ta presuda je poništena, a sukob Jelene i Cece nastavljen je do dana današnjeg.

