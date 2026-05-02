Iran je preko Pakistana dostavio danas odgovor od 14 tačaka na američki predlog za rešavanje sukoba, koji uključuje garancije nenapadanja, povlačenje američkih snaga, ukidanje sankcija i pomorske blokade, kao i rešavanje ključnih pitanja u roku od 30 dana, javljaju agencije Tasnim i Fars pozivajući se na izvore.

U iranskom planu od 14 tačaka zahteva se i oslobađanje zamrznute imovine, isplata odštete, a Tasnim prenosi da se traži i ukidanje sankcija i završetak sukoba na svim frontovima, uključujući i Liban, kao i uspostavljanje novog mehanizma za upravljanje Ormuskim moreuzom.

Tasnim navodi i da je američka strana u svom predlogu tražila dvomesečni prekid vatre, dok je Iran u odgovoru stavio fokus na brzo okončanje sukoba, uz zahtev da se ključna pitanja reše u roku od 30 dana.

Prema navodima agencije Fars, iranski odgovor predstavlja reakciju na američki predlog od devet tačaka i sadrži, kako se ističe, mapu puta za završetak rata, uz jasno definisane "crvene linije" Teherana. Iran očekuje zvaničan odgovor Sjedinjenih Američkih Država na dostavljeni predlog, navode izvori.