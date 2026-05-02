Pevač Sergej Ćetković i njegova supruga Kristina 2010. godine usvojili su devojčicu Lolu, a dve godine kasnije i Milu. Nedavno je govorio o svom životu, ali i trenutku kada je postao tata dve preslatke devojčice.

- Često umem da sednem za kompjuter i gledam njihove snimke i slike kada su bile male. Toliko su različite. Mila je sada Lolin satelit, stalno ide za njom i samo je špijunira, a onda nama govori šta radi - kaže Sergej .

I ranije je otvoreno govorio o borbi za potomstvo, a o usvajanju nije puno pričao u medijima.

- Nisam puno pričao o usvajanju. U poslednjih deset godina sam upoznao mnogo ljudi koji se srame da pričaju u tome. Da li je bitno da li ste biološki roditelji ili ste usvojili dete? Koja je poenta biti roditelj? Toliko je nebitno, najvažnije je šta mu pružaš. Roditeljstvo je biti njegova sigurnost, anđeo čuvar, vodič i biti njegov operativni sistem za dalje u životu, biti tu, šta je drugo bitno? - objašnjava Sergej, i dodaje da je najveća barijera kod ljudi strah da deca u jednom momentu ne požele da se vrate biološkim roditeljima.

- Ima toliko slučajeva gde ljudi kriju od svoje dece do punoletstva da su usvojena i onda ono u 17. godini, koje je već odrastao i formiran čovek, doživi razočaranje. Srušiš mu čitav svet saznanjem da mu oni nisu pravi roditelji. Strah uvek postoji, prepustili smo se tome. Ljudi, ukoliko želite da budete roditelji, nemojte da birate sredstva. Usvojite decu, učinite sebe i tu decu srećnim. Bez ikakve premisli o tome, to je dobro delo. Uvek mojoj deci ponavljam ja sam vas rodio iz srca - kaže Sergej i objašnjava, kako je ćerkama saopštio da su usvojene.

- Objašnjavao sam im to kroz priče, kako postoji jedna škola za decu gde ona žive i da smo mi čuli da nas ona čeka, a da nam je ona odgovorila kada nas je videla na vratima: "Što sam vas čekala ovoliko?" Moraš da nađeš načina, gde ćeš najslikovitije i najblaže preneti da to ne bude traumatično, jer ljudi uglavnom od toga prave da je to nešto bauk. To nema potrebe. Mili smo ispričali da smo došli Lola, mama i ja, da smo je tražili, a da je ona digla ruku i rekla "Evo me" - kaže Sergej, i napominje da bi institucije morale da ublaže procese, kako bi svako dete dobilo svoju porodicu.

"Strog sam prema ćerkama"

Pevač kaže da ume da bude strog prema deci i da se naljuti na njih.

- Umem da viknem, ali me niko ne sluša i onda ja znam koga će da slušaju. Nekada se stvarno naljutim na njih i kažem im da naredna tri dana ne pričam sa njima. Mislim, to nema šanse da izdržim, onda shvate da sam stvarno ljut, pa krene proces izvinjavanja, uz čuvenu rečenicu, neće se ponoviti ili "ne mogu da zaspim dok me ne poljubiš pred spavanje" - ispričao je Sergej, i otkrio kakve su devojčice po karakteru.

- Toliko su različite. Mila je sada Lolin satelit, stalno ide za njom i samo je špijunira, a onda nama govori šta radi. Lola ima Kristinine osobine, dok je Mila kao ja. Štreber, disciplinovana i kreativna je jako. Sve što uzme u ruke od toga napravi nešto i crta strašno dobro. Kada sam je pitao šta bi htela da bude, rekla bi mi da bi volela da bude režiser - dodao je.

Kaže da mu kućni poslovi ne padaju teško, kao i da najviše voli da sam ispegla svoje stvari.

- Radim kućne poslove. Moja majka nije imala ćerke da joj pomažu, pa smo nas trojica morali da znamo sve. Nemam problem da usisam, a svoje stvari najviše volim sam da peglam - zaključio je Sergej Ćetković u emisiji "Goca show" na televiziji K1.

