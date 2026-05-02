Jelena Karleuša, pre nekoliko godina uspešno je povratila zvanični Jutjub kanal, koji je bio ugašen.

Malo ko zna da je upravo zbog spora sa kompozitorom Aleksandrom Radulovićem Futom, ostala bez istog, a ceo proces završen je u korist pevačice.

Podsetimo, Jutjub kanal pop zvezde Jelene Karleuše je ugašen, nakon što je Aleksandar Radulović Futa, suprug pokojne Marine Tucaković, isti prijavio, odnosno na njega je stavljena restrikcija zbog navodne zloupotrebe autorskih prava. Konkretno, kanal je tri puta strajkovan, što je značilo automatsko gašenje istog.

Futa je naveo kako je reč o "zloupotrebi autorskih prava" koje ima njegova pokojna supruga na Jelenine pesme, ali nije jasno zbog čega jer je Karleuša uredno platila svaki tekst pesme koji joj je Marina napisala.

Kako je tada Telegraf saznao, radi se o sledećem, Futa ne spori da je Jelena kupila pesme od Marine, ali on kao novi vlasnik tih prava sada potražuje da Jelena njemu plati za ponovno izvođenje pesama.

To znači da bi Jelena morala Futi da plati svaku pesmu koju želi da izvede bilo gde. Ovim potezom oštećeni su i kompozitori koji su radili na tim pesmama, pošto oni imaju prava na tantijeme od SOKOJ-a.

Jelena je bila vidno razočarana onim kroz šta prolazi sa Marininim suprugom.

- Moj Jutjub kanal će, naravno, uskoro biti vraćen. Suprug Marine Tucaković pokušava ucenom i prevarom da se bespravno okoristi o minuli rad pokojne supruge i da me reketira ali mu to naravno neće poći za rukom. Umesto da ga gorka sudbina nauči da bude bolji čovek, on je pokazao svoje bolesno gramzivo pohlepno lice. Njim se sad bavi sud i moj advokatski tim, a i karma. Na ovu temu se više neću oglašavati jer mi je ispod časti - poručila je Jelena, a nedugo zatim kanal je vraćen.