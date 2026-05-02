Glumica je na društvenoj mreži Instagram objasnila da joj je promenu na koži prvi uočila kozmetičarka, dok je kasnije i sama otkrila još jednu sličnu promenu.

- Sasvim slučajno, pre nekoliko dana, kozmetičarka mi je otkrila promenu na koži. Par dana kasnije i sama sam otkrila još jednu. Odmah sam otišla kod lekara i dijagnostifikovan mi je basocelularni karcinom kože na dva mesta. Juče sam imala dve operacije. I dobro je što sam odmah otišla kod lekara i što su operacije urađene odmah. Zato želim da upozorim sve da ne zanemaruju promene na svojoj koži i da odmah odu kod lekara čim primete nešto tako. Jer, to je jako bitno da bi se bolest izlečila. Idemo dalje - napisala je Milša.

O problemu sa rakom kože javno je govorila i pevačica Anči Dabetić, inače i mis Jugoslavije 1994. godine, koja je saznala dijagnozu kada joj se pojavila "bubuljica" na nosu.

- Na nosu mi se poslednjih par godina pojavljivalo nešto što je ličilo na bubuljicu. Išla sam u salon da pokušam da je uklonim. Delovalo je da sam uspela, ali se posle nekog vremena vraćalo na isto mesto - započela je Anči.

"Nisam shvatala ozbiljnost"

- Dermatolog je odmah tokom pregleda video da to nije mladež i uputili su me kod plastičnog hirurga. Nisam shvatala ozbiljnost. Pustila sam da prođe dan, a onda sam zakazala pregled. Moj svet je počeo da se ruši. Razmišljala sam o svom maloletnom detetu i šta će sve to značiti za njega - priznala je pevačica.

Anči je takođe odmah otišla na operaciju.

- Ubrzo je zakazana operacija. Procedura je bila kratka, ali izuzetno neprijatna. Nikada me ništa nije zabolelo kao tri injekcije anestezije u nos. Moj prag bola je visok, ali ovo priznajem kao jak bol. Lokalna anestezija, kratka operacija, pet konaca na tako malom mestu i odlazak kući - ispričala je ona.

"Doživeo sam veliki stres"

Sličnu borbu imao je i pevač Miloš Bojanić, koji je saznao za rak kože nakon učešća u rijalitiju Farma.

-Doktor mi je rekao da su nas bombardovali osiromašenim uranijumom i da je ogroman broj ljudi oboleo od raka. Pitao sam ga kako je to moguće kad je od bombardovanja prošlo dosta godina, on mi je rekao da je u hrani i u svemu oko nas osiromašeni uranijum, a da koža kao organ pamti, zbog čega sam oboleo od melanoma - pričao je Miloš za Svet.

- Lekar me je pitao jesam li doživeo neki veliki stres. Naravno da jesam, bio sam u Farmi tri meseca i to što sam ja preživeo nije doživeo živ čovek u Srbiji. Tako da je i stres uticao na moju bolest. Dva puta sam operisan. Posle Farme sam saznao da imam maligni tumor i ceo život mi je prošao pred očima, ali odlučio sam da se borim. Imao sam neki plik na stomaku i pri prvom pogledu na njega doktorka je znala da je u pitanju rak kože. Rekli su mi da može da se vrati, ali ja se ne plašim, jači sam od raka - isticao je tad pevač.

