Večerašnja emisija popularnog muzičkog takmičenja "Zvezde Granda" proći će bez Dare Bubamare, budući da je iz privatnih razloga mora da izostane sa snimanja.

Ovim povodom su se oglasili iz "Granda" i otkrili ko će je menjati.

Međutim, početak šestog kruga takmičenja svakako će ulepšati prisustvo njene zamene, u stolici Dare Bubamare večeras će se naći jedna od najtalentovanijih pevačica, Sanja Vučić.

Sanjino mentorisanje u aktuelnoj sezoni "Zvezda Granda" već uveliko oduševljava kako gledaoce pored malih ekrana, tako i njene kolege. Na samom snimanju emisije Sanja je progovorila o svojoj novoj ulozi i obećala publici da dobre zabave neće manjkati.

- Potrudiću se da budem kao Dara. Znam ja da budem malo opičena - poručila je Sanja kroz smeh, jasno stavljajući do znanja da je spremna za šou.

