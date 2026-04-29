Evrovizija 2026 održaće se u Beču od 12. do 16. maja, a Srbiju će predstavljati bend Lavina sa pesmom "Kraj mene".

Manje od dve nedelje pred prvo polufinale objavljene su nove prognoze kladionica.

U samom vrhu liste favorita za pobedu na Evroviziji nalaze se Finska, Danska i Grčka, dok je Srbija zabeležila pad i trenutno se nalazi na 23. mestu.

Od zemalja iz regiona, najveće šanse za trijumf trenutno ima Rumunija, koja je pozicionirana na 8. mestu.

Članovi benda Lavina nedavno su istakli da se ne opterećuju plasmanom i da i dalje pokušavaju da saberu utiske nakon izbora za predstavnika.

-Nisu se slegli utisci i dalje mislimo da je sve ovo jako neverovatno za nas i nerealno i sama činjenica što treći sat radimo intervjue - priznali su momci nedavno.

Govoreći o očekivanjima pred nastup u Beču, bend naglašava da ih stanje na kladionicama ne opterećuje i da ostaju fokusirani na nastup i prezentaciju svog muzičkog pravca.

-Mi idemo da sviramo kao i ovde, da se pokažemo, da pokažemo Srbiju, da prezentujemo metal žanr. Rezultati kakvi budu biće - poručili su za Blic.