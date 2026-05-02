Preduzeće "Putevi Srbije" saopštilo je danas da spremno i organizovano dočekuje pojačan intenzitet saobraćaja na putevima u Srbiji koji se očekuje zbog povratka građana sa mini odmora.

Iz tog preduzeća u cilju bezbednosti svih učesnika u saobraćaju apelovali su na sve vozač da na vreme isplaniraju putovanje, voze odmorni, drže bezbedno odstojanje, poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju i brzinu prilagode uslovima na putu.

U saopštenju se podseća da sve neophodne i detaljne informacije o stanju na državnim putevima u Srbiji, u realnom vremenu, mogu da se vide na internet prezentaciji Putevi Srbije na linku: https://www.putevi-srbije.rs/index.php/sr/stanje-na-dr%C5%BEavnim-putevima.