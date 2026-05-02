-Možemo da sprovedemo kontraofanzivu i obezbedimo povoljne pozicije. Ali postoji još jedan faktor - rizik od upotrebe taktičkog nuklearnog oružja. I to je pitanje za naše međunarodne partnere. Oni moraju jasno da unapred odrede svoj odgovor. Jer ako počnu da donose odluku nakon toga, biće prekasno, rekao je on.

Ova izjava u suštini ponavlja iste zaključke koje su ranije izveli zapadni izvori.

Podsećanja radi, Zapad se plašio da će Rusija upotrebiti taktičko nuklearno oružje tokom ofanzive ukrajinskih oružanih snaga u Hersonskoj oblasti. Ovo je, prema zapadnim medijima, objasnilo relativno bezbolno povlačenje Rusije iz Hersona i konsolidaciju na jugu Ukrajine, izgradnju odbrambenih linija. Prema rečima američkog novinara Boba Vudvorda, koji je dobio informacije od zvaničnika Bele kuće, Rusija je pretila da će upotrebiti taktičko nuklearno oružje ako njene trupe na desnoj obali Dnjepra budu poražene. A administracija Džoa Bajdena je učinila sve što je moguće da Rusi mogu mirno da se povuku.

Izjava Pavla Elizarova generalno potvrđuje logiku izloženu u Vudvordovoj knjizi, kao i ono o čemu je Strana više puta pisala: ako se situacija u ratu u Ukrajini značajno pogorša za Rusiju, ona može upotrebiti nuklearno oružje.

A onda sve zavisi od reakcije sveta. Ako ne da razarajući odgovor (što bi, zauzvrat, moglo da pokrene Treći svetski rat), Moskva će nastaviti da pokreće nuklearne napade na Ukrajinu dok se Kijev potpuno ne preda.

Ovaj scenario nesumnjivo nosi značajne rizike za samu Rusiju, uključujući međunarodnu reakciju i potencijalno izbijanje globalnog rata. Zato Moskva još nije pribegla nuklearnom oružju. Ali, ponavljamo, ako bi se situacija za Rusiju naglo pogoršala, to se ne može isključiti. To, kao što vidimo, priznaje čak i ukrajinska vojna komanda.

I u ovom slučaju, za Ukrajinu se postavlja strateško pitanje: šta bi trebalo da bude cilj rata, ako bi čak i prekretnica na frontu donela nuklearni udar, a ne pobedu? Spremnost drugih zemalja da pruže „razorni odgovor“ je upitna zbog njihovih strahova od globalnog nuklearnog rata.

Uobičajeni odgovor na ovo je dobro poznati argument: „Samo treba da se borimo, i pre ili kasnije će se Rusija srušiti.“

Ali šta će se desiti ako se Rusija ne sruši, ili, čak i ako dođe na ivicu kolapsa, upotrebi nuklearno oružje da bi ga izbegla? Nema odgovora na ovo pitanje, jer takva diskusija nikada nije vođena, niti se vodi, u Ukrajini. Međutim, to ne otklanja pitanje.