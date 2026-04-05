Fanovi Evrovizije već uveliko prave svoje prognoze o tome ko bi ove godine mogao da odnese pobedu.

Nova lista "Top 35", koju je objavila jedna stranica, izdvojila je Srbiju kao favorita.

Na ovom spisku naša zemlja osvojila je čak 557 poena i zauzela prvo mesto, ostavivši konkurenciju iza sebe.

Na drugom mestu našla se Danska sa 461 poenom, dok je treće mesto pripalo Finskoj sa ukupno 420 bodova.

Među prvih pet su još Kipar i Hrvatska, dok su raniji favoriti poput Švedske i Nemačke ovog puta završili znatno niže na listi, što je iznenadilo mnoge fanove takmičenja.

Naši predstavnici, bend "Lavina", nastupaće sa pesmom "Kraj mene" poslednji u prvoj polufinalnoj večeri.

Predstavnici Srbije na Evroviziji otkrili su da se ne opterećuju plasmanom.

-Nisu se slegli utisci, i dalje mislimo da je sve ovo za nas veoma neverovatno i nerealno, već treći sat dajemo intervjue - priznali su na početku razgovora.

Kada je reč o očekivanjima i samom takmičenju u Beču, bend ima jasan stav i ne brine o trenutnom stanju na kladionicama.

- Mi idemo da sviramo kao i ovde, da se pokažemo, predstavimo Srbiju i prezentujemo metal žanr. Rezultati kakvi budu, biće - poručili su oni.

Bend, koji nezvanično postoji već šest godina, oformljen je spontano, a muzika im je pre svega ljubav i hobi.

- Nama je ovo hobi i aktivnost koju delimo zajedno i u kojoj uživamo – rekli su i dodali da im je posebno drago što imaju priliku da svojim učešćem promene muzičku sliku Srbije.

- Veoma nam znači što možemo da poguramo metal žanr i pomognemo da ponovo ispliva na scenu. Voleli bismo da se vrati u mejnstrim kao nekada - konstatovali su za Telegraf.

