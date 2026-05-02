Sjedinjene Američke Države preusmerile su 48 brodova koja su isplovila iz iranskih ruka i zaputile se kroz Ormuski moreuz u poslednjih 20 dana, saopšteno je danas iz američke Centralne komande (Centcom).

Kako se navodi, preusmeravanje nazad u Persijski zaliv Centcom je izveo u okviru američke blokade iranskog pomorskog saobraćaja.

SAD su uspostavile blokadu 13. aprila, nekoliko dana nakon što je proglašeno primirje, kao odgovor na iransku blokadu Ormuskog moreuza uvedenu usled rata SAD i Izraela protiv Irana.

