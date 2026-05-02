Na Reddit-u se pojavio zanimljiv IQ test zadatak koji je brzo privukao pažnju korisnika i izazvao pravu lavinu komentara.

Jedan korisnik iz Srbija podelio je logički zadatak sa simbolima i zatražio pomoć, priznajući da ne može da dođe do rešenja. U pitanju je tipičan zadatak sa testa inteligencije, gde se traži prepoznavanje obrazaca i logičko povezivanje elemenata.

Vrlo brzo nakon objave, drugi korisnici su počeli da nude odgovore i objašnjenja. Dok su neki pristupili zadatku kroz pokušaje i eliminaciju opcija, drugi su detaljno objasnili princip rešavanja.

Ključ za rešavanje ovog IQ testa leži u pravilima kombinovanja simbola. Kako su pojedini korisnici objasnili, isti simboli kada se spoje daju suprotan rezultat, dok se različiti simboli međusobno poništavaju. Ovaj sistem zapravo funkcioniše kao sabiranje po određenom obrascu, što je karakteristično za mnoge logičke zadatke.

Na kraju, većina se složila da je tačan odgovor pod opcijom E. Objašnjenje se zasniva na tome da se elementi iz prve dve slike kombinuju kako bi se dobila treća, prateći jasno definisana pravila.

Ovakvi zadaci sa IQ testova nisu samo zabavni, već i korisni za razvoj logičkog razmišljanja i koncentracije. Upravo zato često postaju viralni na internetu, jer podstiču ljude da testiraju svoje sposobnosti i uporede rezultate sa drugima.

Ako volite mozgalice i testove inteligencije, ovakvi izazovi su odličan način da vežbate mozak i proverite koliko brzo možete da uočite obrasce i rešite problem.