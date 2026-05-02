Goga Sekulić je nedavno javno otkrila da njen sin Vasilij Andrej ima zdravstveni problem.

O bolnoj temi je govorila u jutarnjem programu i tom prilikom prolila reku suza, te rasplakala i voditeljku.

- Dete mi kasni u govoru! Sada idemo kod logopeda. Navikao je, kao i sva muška deca ''on okom, mama skokom'', ali naravno, nije samo to u pitanju. Konkretne promene sam videla sa nepune dve godine kada je Vasilije prestao da me zove. Odlučila sam da se vratim u Beograd i potražim pomoć naših stručnjaka. To je velika muka, velika borba - rekla je Goga i dodala:

- Mnogo je takvih slučajeva da deca budu zdrava, a da kasne u govoru! Objasnili su mi da postoje različite mutacije, a to nije autizam kako obično odreaguju na prvu.

"Zapostavila bih karijeru zbog sina"

Goga je tada istakla da u ovim slučajevima vrtić ima veliku ulogu kako bi deca usavršila govor.

- Zaključak u svemu tome je samo rad, rad i rad! To je iscrpljujuće, nije lako ni roditeljima ni deci. Jako je bitna socijalizacija! Vrtić je jako bitan, da dete oseti prostor, drugare, atmosferu. Proces podrazumeva odlazak kod logopeda, defektolog, u sezornu sobu, sve je to jako bitno. Ima mnogo načina da se pomogne. Sve je Božija volja i rad - rekla je pevačica, pa se osvrnula na njegov napredak.

- Napredak se vidi! Jako je spor, ali on je samo jednom mali. Zato sam i zapostavila karijeru, da bih se posvetila samo njemu! Bila sam u fazonu ''ili - ili'. Sigurno bih ostavila pevanje ako bih morala da biram. Moj sin govori na nekom svom jeziku. Jako je veseo, ali kad bude progovorio onako kako treba, to će biti prava fešta, slavlje i svi ćete bit pozvani - zaključila je pevačica u "Premijeri".

