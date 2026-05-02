Među mnogobrojnim blokaderskim lažima kojima smo bili svedoci u prethodnim mesecima, naročito se izdvaja jedan slučaj. Slučaj koji je uznemirio javnost, a to je bilo širenje lažne vesti blokaderske N1 o navodnoj smrti dečaka iz Valjeva.

Informacija koja se munjevito proširila društvenim mrežama i pojedinim kanalima komunikacije pokazala je koliko dezinformacije mogu biti opasne, posebno kada su u pitanju maloletna lica.

Kako se navodi, vest je izazvala snažne emocije, političke reakcije i uznemirenje građana, iako se ispostavilo da je u potpunosti netačna. Identitet navodnog dečaka nikada nije objavljen, jer – kako su kasnije potvrdile nadležne institucije – takav događaj nije ni postojao.

Policija i relevantni mediji više puta su demantovali nedokazane tvrdnje o smrti dečaka.

Ubrzo su usledili zvanični demantiji: nije bilo preminulog deteta, nije postojao smrtni ishod, niti je zdravstveni sistem imao ikakav takav slučaj. Uprkos tome, kako mediji prenose, lažna vest je već bila deljena i korišćena kao politički argument, ostavljajući ozbiljne posledice po javni diskurs.

Uprkos činjenicama, blokaderski N1 zapeo je iz sve snage da pokuša da negira da je plasirao lažnu vest.

Međutim, sada ih je raskrinkala upravo voditeljka Nove S, Jelena Obućina, o čemu je Alo! već pisao.

Jelena Obućina se osvrnula na skandaloznu laž tajkunskih medija koji su izvestili da je u Valjevu ubijen dečak i time ugrozili bezbednost države, budući da je takva laž pretila da nasilje i nemire podigne na viši nivo.

- Jedan od većih problema, gde je bila greška naših medija, jeste uključenje našeg kolege u Valjevu, koji je plasirao neproverenu informaciju da je povređeno to dete - rekla je Jelena Obućina.

Ona je navela i da bi se u Srbiji pevala "druga pesma" da se ovde zapravo živi loše.

- Tu treba biti pošten i priznati da se Srbija razvija ekonomski, to je tačno, ne živi se najgorim životom. Kad ne igra stomak, teren je na drugom nivou.