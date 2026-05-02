Ognjen Amidžić godinama uživa u braku sa Minom Naumović koju je upoznao kada je počela da radi u njegovoj emisiji "Amidži šou.

Njegov odnos sa sadašnjom suprugom od samog početka intrigira javnost, a voditelj je nedavno otkrio kako se među njima rodila ljubav.

- U životu nikad ne znaš šta će da ti se desi, ali sve što se desi tvrdim da je dvosmerno. Niti sam ja sam u braku, niti je druga osoba sama. Kroz sve što mi se izdešavalo u životu, evo tek sad mogu da kažem da sa Minom imam neku kompletnu priču - rekao je on, pa rekao čime smatra da je osvajao supruge.

- Karakter se tek posle otkrije. Ne znam čime sam ih osvojio, morate njih da pitate. Nisam nikada imao neku strategiju. Jednostavno, to se desi, zaljubiš se... Mislim da bi Mina to najbolje mogla da objasni, ona me najbolje poznaje i sa njom imam zreo odnos. Sa nekim se odmah "ukačiš" - objasnio je Ognjen tada, pa se osvrnuo na njihovo upoznavanje.

Voditelj je otkrio da je Naumovićevu upoznao dok je bio u procesu razvoda.

- Nikada nisam sreo ženu koja izgleda kao ona, to ne možeš da ne registruješ. Posle se to sve više razvijalo. Između nas je to sve počelo da se razvija kad sam ja već bio u procesu razvoda. Ne znam da li je neko od ekipe znao, bar nisu pokazivali da znaju. Sećam se da su svi bili prijatno iznenađeni i da im je bilo drago - rekao je Ognjen koji priznaje da je u prošlosti bio neveran.

"Desilo se prevara"

On se prisetio svojih prethodnih veza, ali i situacija kada je prevario tadašnju partnerku.

- Jeste, desilo mi se da prevarim partnerku. Jesam. Ali, nikada nisam imao paralelnu vezu. Desila se neka prevara, na kratko. Ako imaš paralelnu vezu to zapravo znači da je prvoj vezi došao kraj. Koji život treba da živiš da bi imao paralelne veze? Moraš da imaš dva mozga, duplo da razmišljaš, da pamtiš šta si kojoj rekao - rekao je voditelj kroz smeh tada za Informer.

BONUS VIDEO: