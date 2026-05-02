Reper Dragomir Despić Desingerica je pre nekoliko godina doživeo saobraćajnu nezgodu koja je u njegovom sećanju ostala kao traumatično iskustvo.

U jednoj emisiji Despić je otkrio potresne detalje događaja koji je doživeo sa svojom suprigom Nevenom dok su bili u vožnji, kada su sleteli sa puta u kanal.

Priznao je da je u jednom trenutku pomislio da je ona mrtva, nakon što je izgubila svest na suvozačevom mestu.

-Je l’ moguće, j**** ti život, da sam mogao da poginem… Da sam izbaksuzirao, brate, da se tu skršim i da budem parče mesa dole…Ništa. Toliko stvari sam imao u planu. Znaš, bukvalno sam u tom trenutku bio u šoku. Kako smo sleteli dole, ona je bila kao da je "overila", bukvalno kao "leš", kao da je gotova. Mislio sam da je mrtva - pričao je reper.

"Za mene je tada bila mrtva"

U dramatičnoj ispovesti o jezivoj saobraćajnoj nesreći opisao je kako je, u panici, pokušavao da se izvuče iz automobila, verujući da je saputnica mrtva, dok se vozilo punilo dimom i pretilo da se zapali, te da su njih dvoje jedva izvukli živu glavu.

-"Pukao" sam. Dok mi dođe do glave šta se desilo, krenem da hvatam vazduh… Pojas mi je ovde polomio grudnu kost. Auto kreće da se puši kao da gori, sve je u dimu, mrak, ništa se ne vidi. Za mene je ona tada bila mrtva, oklembešena preko pojasa - otkrio je Desingerica.

-Korveta ima dugme za otvaranje vrata, nema ono povlačenje. Budim se, povlačim je, tražim kvaku… nesvestan, zaboravio sam kako se vrata otvaraju od paranoje. Nisam mogao da prihvatim da je mrtva… u glavi mi je bilo da sam je ja ubio. Iz nervoze je udarim i, majke mi, ona se budi, kao zombi. Kažem joj: "Izlazi, izgorećemo", a ona me pita: "Gde mi je telefon i fen za kosu?"… Jedva smo ostali živi. Otkopčavam pojas, auto kreće da bukti - otkrio je Despić detalje koje javnost do sada nije znala u podkastu "Dizel".

Na kraju je naglasio da veruje da ih je sam Bog spasio, istakavši da su preživeli zahvaljujući pravom čudu.