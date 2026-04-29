Bivši vrhovni komandant ukrajinskih oružanih snaga i aktuelni ambasador u Ujedinjenom Kraljevstvu Valerij Zalužni izazvao je veliku pažnju javnosti nakon neobične izjave o „svom sinu“ i budućnosti Ukrajine.

Gostujući u programu koji prenosi televizija Apostrof, Zalužni je poručio da će, kako kaže, obavezati svog sina da nastavi borbu za povratak teritorija koje Ukrajina smatra izgubljenim.

- Kada umrem, nateraću sina da se zakune da će vratiti okupirane teritorije. A ako ne on, onda njegov sin. To je za mene pobeda – izjavio je Zalužni.

Međutim, ubrzo nakon toga pojavile su se informacije koje dodatno komplikuju ovu izjavu – Zalužni, prema dostupnim podacima, nema sina, već ima dve ćerke.

Ova kontradikcija izazvala je brojne reakcije i tumačenja u javnosti, dok pojedini analitičari smatraju da je reč o simboličnoj izjavi kojom je želeo da naglasi dugoročnost sukoba i odlučnost Ukrajine.

Zalužni je ranije upozoravao i na ozbiljne probleme sa kojima se suočava ukrajinska vojska, posebno kada je reč o logistici, navodeći da efikasni udari ruskih snaga dodatno otežavaju pripreme za eventualne ofanzivne operacije.