Dok se Srbija priprema za prvomajske praznike, u našem studiju ugostili smo jedno od najprepoznatljivijih lica Prve televizije, Kristinu Iglendžu koja je svoju karijeru gradila na „mišiću hrabrosti“ i neverovatnoj radnoj etici.

U ovom intervjuu prvi put detaljno govori o svojim rudarskim počecima, od izbeglištva iz Knina i prve zarade sa samo 15 godina, do titule najboljeg prodavca automobila.

Često te svrstavaju na sam tron najlepših nogu naše televizije, uz Slađanu Tomašević. Kako reaguješ na takve komentare i da li ti laskaju?

- Ne smeta mi, lepo je to čuti i hvala majci prirodi na tome. Ipak, više volim kada ljudi primete neke druge kvalitete. Smatram da je jednostavnost ono što jednu damu čini pravom damom. Sve što je previše dostupno i „na rasprodaji“ gubi cenu. Žena mora da poseduje dostojanstvo i da radi na sebi u svakom segmentu, mentalnom, duhovnom i fizičkom.

Ostao je upamćen snimak na kojem Đule Van Gogh fascinirano komentariše tvoj izgled, i to u trenutku kada si bila potpuno bez šminke. Koliko ti je to značilo?

- To mi je bio samo još jedan dokaz da muškarci zapravo vole jednostavnost. Bila sam premorena, u patikama i sa nekom „ćubicom“ na glavi, a on je bio oduševljen što vidi prirodnu ženu. Danas se ljudi, nažalost, šokiraju kada vide nešto prirodno. Verujem da čovek treba da te voli onakvu kakva jesi kad skineš šminku, da voli tvoj karakter, jer to je ono što ostaje kada mladost prođe.

Da li je nakon tih medijskih naslova neki slobodan muškarac skupio hrabrost da ti priđe?

- Verovao ili ne – niko! Često čujem od drugova da se plaše da priđu lepim devojkama jer imaju predrasude. Moja poruka je uvek: „Probaj“. „Mišić hrabrosti“ mora da se vežba i u ljubavi i u poslu. Trenutno sam sama, ali ne jurim za tim. Verujem u Boga i u sudbinu, kad treba da se desi, desiće se.

Malo ko zna da si karijeru počela kao hostesa, ali da si zapravo bila vrhunski prodavac automobila. Kako je izgledao taj put?

- Mene je uvek zanimao biznis mod, a ne paradiranje. Radila sam godinama za Hondu na sajmu i na kraju su me zaposlili kao prodavca jer sam svakog puta prodala onaj glavni, najskuplji automobil. Modeling me nije privlačio jer nisam tip koji može da živi na 30 grama salate, previše sam opuštena za taj svet.

Tvoje detinjstvo obeležio je dolazak iz Knina tokom rata. Koliko je to iskustvo uticalo na tvoju potrebu za samostalnošću?

-To me je nateralo da odrastem pre vremena. Počela sam da radim sa 15 godina jer nisam želela da tražim novac od roditelja. Oni su tada gradili kuću i davali poslednji atom snage da stanu na noge. Radila sam u buticima, kafićima, gde god je trebalo, samo da im olakšam. Danas sam srećna što mogu ja njih da iznenadim, jer porodica i brat su mi najveće bogatstvo.

Već tri godine radiš kao PR za brend porodice Živojinović. Kakva je Lepa Brena kao poslodavac?

- Brena je sjajna, gleda me kao mlađu sestru. Ona je neverovatno mudra žena od koje može mnogo da se nauči o biznisu i životu. Iako ljudi imaju razne predrasude, zapravo je veoma jednostavna i prijatna. Isto važi i za Bobu, on je pravi svetski hedonista. Kod njih vlada prava porodična atmosfera, često se svi okupimo, družimo se sa Filipom, Viktorom i Prijom, i zaista uživam u toj saradnji.

Na samom kraju našeg razgovora, Kristina je otkrila da se svašta nešto ''krčka'' na televiziji Prva i da ćemo je gledati u nekim novim formatima.

- Volim tamo gde sam sada, to je Prva televizija. Lepo je okruženje, radna sredina, poštujemo se međusobno. Prva voli mene i mi se slažemo. Neke stvari se još krčkaju, ne smem o tome da pričam, ali bićete prvi da znate ako to bude definitivno - izjavila je na kraju Iglendža za Alo.

