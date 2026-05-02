Azerbejdžan je obustavio svaku vrstu saradnje sa Evropskim parlamentom zbog, kako tvrdi Baku, njegovog antiazerbejdžanskog i pristrasnog delovanja, saopštila je pres-služba Mili Medžlisa, parlamenta Azerbejdžana.



Odluka je doneta na plenarnoj sednici azerbejdžanskog parlamenta, a dokument je pročitao potpredsednik Mili Medžlisa Zijafet Askerov, prenose RIA Novosti.

Baku optužuje Evropski parlament za pristrasnost

Kako se navodi u saopštenju, Mili Medžlis je doneo odluku u vezi sa delovanjem Evropskog parlamenta koje Azerbejdžan ocenjuje kao neprijateljsko.

„Mili Medžlis obustavlja saradnju sa Evropskim parlamentom u svim oblastima“, navodi se u dokumentu pročitanom na sednici.

Predsednica parlamenta Azerbejdžana Sahiba Gafarova izjavila je da je Baku i ranije bio primoran da zamrzne odnose sa Evropskim parlamentom zbog, kako je rekla, usvajanja pristrasnih dokumenata.

Ona je podsetila da su odnosi kasnije obnovljeni u septembru 2016. godine, nakon napora koje je preduzeo Evropski parlament, ali da se, prema njenim rečima, praksa pritisaka nastavila.

Teritorijalni integritet dodatno zaoštrio odnose

Gafarova je ocenila da prethodna decenija pokazuje da Evropski parlament nema nameru da promeni politiku prema Azerbejdžanu.

- Nažalost, proteklih deset godina pokazalo je da Evropski parlament nema nameru da odustane od pristrasnog delovanja prema Azerbejdžanu. Obnova našeg teritorijalnog integriteta još više je intenzivirala aktivnosti Evropskog parlamenta protiv Azerbejdžana. Sve to pokazuje na kojim parametrima se u stvarnosti zasniva delovanje ove institucije - rekla je Gafarova.

Odluka Bakua predstavlja novi udarac odnosima Azerbejdžana i evropskih institucija, koji su poslednjih godina opterećeni neslaganjima oko pitanja Nagorno-Karabaha, ljudskih prava, regionalne bezbednosti i spoljnopolitičkog kursa zemlje.