Voditeljka Marijana Tabaković je nedavno u emisiji ugostila stručnjake koji su govorili o najezdi zmija i tome kako prevazići strah.
Tako je u studio došao menadžer javnog akvarijuma i tropikarijuma u Beogradu.
Ono što voditeljka nije očekivala je to da će Branislav u studio doneti zmiju koju neće držati iza stakla, već u rukama.
Veći deo ovog dela gostovanja bio je baziran na tome kako voditeljku opustiti da se ne plaši i da ne beži od zmija.
"Kreću mi suze"
Sa druge strane, dok se Marijana vidno udaljavala od ove životinje, psihološkinja je pokušavala da je smiri i da joj objasni kako da prevaziđe strah.
- Suze mi kreću zato što držite u ruci to što držite - užasnuto je rekla voditeljka.
BONUS VIDEO:
Komentari (0)