Mlada pevačica Anđela Ignjatović Breskvica je gostovala u emisiji kod koleginice Cece Ražnatović gde je otvoreno govorila o brojnim temama iz svog života.

Sudeći po reakcijama publike, najzanimljiniji deo emisije je bio onaj kada je na red došlo prikazivanje fotografija iz prošlosti.

Breskvica je na svoje uspomene burno reagovala, te rečima nasmejala sve u studiju.

- Pakao, ovo je pakao. Prestanite, molim vas. Zašto su sve fotografije ovako zgnječene? Ovo su bile moje egzibicije sa bojama. To je sve bilo u različitim bojama - pričala je Breskvica kroz smeh.

"Nije htela da se bavi pevanjem"

Razgovor je zatim skrenuo na temu neostvarenih profesija i skrivenih talenata, pa je Ceca iznenadila gledaoce otkrivši čime je mlada pevačica zapravo želela da se bavi pre nego što je uplovila u muzičke vode.

- Breskvica je želela da radi nokte, uopšte nije htela da se bavi pevanjem - istakla je Ceca.

Breskvica je to potvrdila, dodavši da se interesovala i za druge bjuti tretmane:

- Ne znam čime bih se bavila, to bi bio period samo, ja sam i šminkala.

