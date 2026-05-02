Neda Arnerić je važila za jednu od najpoželjnijih glumica Jugoslavije, a scena iz filma "Haloa, praznik k**vi" i danas se pamti kao jedna od najeksplicitnijih.

Sporna scena je tada izazvala mnoštvo reakcija, a malo ko je znao da se Neda našla u njima bez prethodnog ličnog iskustva.

U filmu "Haloa, praznik k**vi" iz 1988. godine Neda Arnerić igrala je Majru, ženu koja se upušta u ljubavnu aferu tokom odmora na Hvaru. Njena izvedba donela joj je "Zlatnu arenu" u Puli i status najlepše žene jugoslovenske kinematografije.

- Nisam imala pojma o s***ualnosti i igrala sam nešto što još nisam doživela. Naučila sam vrlo rano da je snimanje filma posao koji se u dogovoru s rediteljem treba ozbiljno obaviti. U scenariju je, na primer, pisalo: "Oni se bude ujutru i nakon vođenja ljubavi kreće priča". U to vreme nisam ni znala kako se vodi ljubav. Bio je to deo mog zanata, ljudi su pisali i pričali svašta o meni, a ja se smatram dobrim zanatlijom - objašnjavala je tada glumica.

BONUS VIDEO: