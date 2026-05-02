- U sred noći, zapaljen je automobil Srđana Simića, predsednika opštinskog odbora SNS u Bačkom Petrovcu, i to u dvorištu njegove kuće. Drugim članovima naše stranke izbušene su gume na automobilima. U samom centru opštine u Bačkom Petrovcu, ispisali su blokaderske grafite na raskrsnici i napali naše stranačke prostorije. Ovo je ozbiljan alarm za celo društvo! Oni ulaze u porodične kuće i dvorišta naših članova, pale automobile, napadaju njihovu privatnu imovinu, ostavljajući poruku - ako niste sa nama, možemo i da vas ubijemo. Te samozvane elite okupljene oko takozvanih studenata i potpomognuti Šolakovim medijima, brutalnim nasiljem nad članovima SNS - a dokazuju da su prljavi promoteri blokaderskog nasilja i fašizma u Srbiji. Valjda samozvana elita misli da joj je sve dozvoljeno, da joj je dozvoljeno da pali, ruši, uništava, pravi liste za odstrel i ide na kuće i porodice političkih neistomišljenika - rekao je Vučević.

Srpska napredna stranka će, kako je rekao Vučević, uvek biti najčvršća brana nasilju i fašizmu.

-Uvek ćemo braniti slobodnu i nezavisnu Srbiji, u kojoj poslednju reč ima naš narod a ne neke Picule, Đokići, Bakići, Gruhonjiću … koji bi da otmu državu od naroda, da proglase nezavisnu Vojvodinu. Nikada neće pobediti te samozvane političke i medijske elite, koje kulminacijom nasilja pokušavaju da ostvare svoje partikularne antisrpske interese. Pobedićemo blokadersko nasilje! Pobediće Srbija - naveo je Vučević.