Ova vrsta meduze inače nastanjuje Atlantski okean i Sredozemno more, ali se poslednjih godina sve češće pojavljuje i u Jadranu.

Kompas meduza je lako prepoznatljiva po svom karakterističnom izgledu. Ima žuto-smeđe zvono sa tamnim linijama koje podsećaju na igle kompasa, po čemu je i dobila ime. Može da naraste i do 30 centimetara u prečniku, dok njeni pipci dostižu dužinu i do jednog metra. Ukupno ima 24 pipka, raspoređena u tri grupe, a kreće se uglavnom nošena morskim strujama u površinskom sloju vode.

Ova vrsta se povremeno pojavljuje u većem broju tokom proleća, ali njeno prisustvo nije konstantno iz godine u godinu. Stručnjaci ističu da je reč o cikličnoj pojavi, koja zavisi od temperature mora i drugih prirodnih faktora. Iako može delovati zastrašujuće, kompas meduza nije opasna po život, ali njen dodir može biti vrlo neprijatan.

Naime, pipci ove meduze sadrže žarne ćelije koje prilikom kontakta sa kožom mogu izazvati crvenilo, peckanje, otok, pa čak i plikove. Upravo zbog toga, savetuje se poseban oprez prilikom boravka u moru.

Ako primetite kompas meduzu u vodi ili na obali, nemojte joj prilaziti niti pokušavati da je dodirnete. Važno je znati da njene žarne ćelije mogu ostati aktivne i nakon što meduza ugine, pa kontakt može izazvati reakciju i kada deluje bezopasno.

U slučaju kontakta sa meduzom, stručnjaci preporučuju nekoliko osnovnih koraka. Mesto dodira treba isprati isključivo morskom vodom, jer slatka voda može dodatno aktivirati žarne ćelije. Ako na koži ostanu delovi pipaka, potrebno ih je pažljivo ukloniti, najbolje pincetom ili nekim predmetom, bez direktnog dodira rukom. Ukoliko se pojave jače reakcije, savetuje se da potražite lekarsku pomoć.

Pojava kompas meduze u Jadranskom moru podseća koliko je važno biti informisan i oprezan tokom letnje sezone. Iako nije smrtonosna, njen ubod može pokvariti dan na plaži, pa je najbolje držati bezbednu distancu i uživati u moru bez rizika.