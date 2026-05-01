Jovana i Željko Joksimović bili su specijalni gosti na svojoj televiziji, uoči Božića, gde su u zajedničom intervjuu govorili o brojnim zanimljivostima što iz poslovnog, što iz privatnog života.

Jedna od njih tiče se i dece, sina Koste i bliznakinja Ane i Srne.

Voditeljka je istakla da je Kosta pita zbog čega je u medijima njegov lik stalno blurovan, te da mu je objasnila da će tako biti dok ne napuni 18, pa da će onda moći sam da odluči da li to želi ili ne želi.

Potom se Željko nadovezao, rekavši da jedno od troje zajedničke dece koje imaju pretenduje da bude javna ličnost.

- Već je i njega malo blam. Mislim da bi Srna volela, ona je rođena artistkinja. Iako idu sve troje u muzičku školu i imaju jako puno sluha, mislim da Srna pretenduje na to da bude javna ličnost, kao i najstarija joj sestra po ocu, Mina. Ana i Kosta su stidljivi malo - rekao je pevač.

- To ne bih volela - rekla je Jovana.

- Ma svi to kažu! Zamisli ako je neko rođen za to i kažeš mu: 'Nemoj slučajno muzikom da se baviš!' - kazao je Joksimović.

- Ma kažem da ne bih volela, a meni niko nije birao profesiju, pa neću ni njima. Podržaću sve, uvek, gde su srećni. Željko je taj koji instruira. Apsolutno mislim da treba da budu ono što zavole u budućnosti i da budu srećni - zaključila je Jovana.

Jovana je Kostu rodila 11. aprila 2014. godine, a bliznakinje Anu i Srnu 2. oktobra 2017.

