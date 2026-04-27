Voditeljka i pevačica Suzana Mančić progovorila je o ćerki Teodori Kunić, koja je udata za 23 godine starijeg generala Miroslava Talijana.



Nakon razvoda od američkog milionera, starija ćerka poznate voditeljke, sreću je pronašla pored generala Miroslava Talijana, kome je izgovorila sudbonosno "da" krajem prošle godine u intimnoj atmosferi.

Nakon vesti o svadbi počele su da se pojavljuju informacije da je Teodora u drugom stanju, međutim, Suzana je to demantovala.

- Ne, nije trudna - rekla je voditeljka.

Suzana je govorila o svojoj ćerki i priznala da će je pored radosti obuzeti i velika briga kada dođe trenutak da Teodora postane majka.

- Udala sam ćerku, verujem da ću uskoro imati neku zanimaciju… Unučiće. Radujem se tome, nisam neko ko sad fanatično to jedva čeka. Živi bili, pa videli, neka se to desi. Ne znam kako ću preživeti ćerkin porođaj, o tome razmišljam već desetak godina. To nije lako, to je najteži trenutak u životu jedne žene. I onda moja ćerka mora da prođe kroz to, to jeste prirodno ali je strašno - rekla je Suzana u emisiji "Emotivno sa Drinom".

