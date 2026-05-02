Voditelj i autor emisije "Nikad nije kasno", Žika Jakšić, održao je ozbiljnu lekciju pred kamerama o moćnim muškarcima i ženama koje "stoje iza njih", a svojim stavovima izazvao je oprečne reakcije kod Srpkinja.

Sve je počelo kada je takmičaru Milanu Paviću usred emotivnog nastupa supruga pritekla u pomoć.

Članovi žirija su sa oduševljenjem pozdravili ovaj njen potez, ističući onu čuvenu krilaticu da iza svakog uspešnog muškarca stoji uspešna žena. Ipak, Žika Jakšić je imao potpuno drugačije viđenje situacije i odlučio je da iznese svoju teoriju.

- Žene obožavaju da kažu da iza svakog uspešnog muškarca stoji uspešna žena, ali to baš nije tačno. Iza svakog uspešnog muškarca stoji žena koja mu ne dosađuje, koja mu ne odvlači pažnju, koja ga pusti da radi svoj posao, a ona radi svoj posao - rekao je Žika Jakšić, a njegove reči naišle su na brojne kako negativne, tako i pozitivne komentare.

"U razvodima ne treba tražiti krivca"

Voditelj je bio u braku sa Dajanom Paunović, a jednom prilikom je izneo detalje rastanka.

- Oba puta sam ja odlučio da želim razvod. Nije bilo lako doneti tu odluku, niti se ona donosi u afektu. Čovek mora da se najpre bori da sačuva brak, ali kada vidi da ne može, treba preseći. I potruditi se da šteta bude što manja. Kada sam prestao dobro da se osećam u brakovima, izlazio sam iz njih. Ne bih želeo da zvučim kao da se pravdam, ali tako je stvarno bilo najbolje za sve. Ako je za neku utehu, sa obe bivše žene sam u super odnosima, sve smo prevazišli na civilizovan način - rekao je Žika i istakao da je tako bilo najbolje za sve.

- U razvodima ne treba tražiti krivca, već prihvatiti da postoje ljudi koji ili jesu ili nisu jedno za drugo. Sinove sam uvek redovno viđao, jer su obe moje bivše žene razumne i kvalitetne osobe. Decu smo uvek stavljali na pijedestal i sve je moralo da bude u njihovom interesu. Moji sinovi Dušan i Andrija se obožavaju i imaju fenomenalan bratski odnos - pričao je voditelj.

