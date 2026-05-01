Marija Milenković, pevačica iz Barakuda bend preminula je u 48. godini.

Milenkovićeva je umrla 28. aprila a iza sebe je ostavila neutešnu porodicu i dvoje dece.

Pevačicu su sahranili 28. aprila u Vrnjačkoj banji, a od nje su se oprostili i meštani ovog mesta ističući koliko je bila voljena.

- Marija, ostaješ u sećanju kao glas, osmeh i dobrota koja se ne zaboravlja. Neka ti je laka zemlja, a onima koji su te voleli neka ostane uteha što su te imali. Zbogom, Marija - pisalo je na Fejsbuk stranici gde su se oprostili od pevačice.

Inače, bila je članica "Barakuda" benda a sa Slavkom Banjcem je snimila hit "Anđeli u svili".

-Pesma „Anđeli u svili“ je bila tu negde, Marija i ja smo je zgrabili i sada smo u čvrstom zagrljaju sa našim anđelima- rekao je tada Slavko Banjac za "Grand", a Marija je dodala:

-Ovo je prilika koja se dugo čeka. Ponosna sam na ovu saradnju, ovo sam prava ja.

