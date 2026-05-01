Suzana Mančić, nekadašnja zavodnica bez premca, ostavila je neizbrisiv trag u kolektivnom sećanju bivše Jugoslavije. Njena harizma je bila neosporna, privlačila je uzdahe muškaraca širom regiona. Njena popularnost je dosegla vrhunac dok je bila voditeljka popularne televizijske emisije "Loto," gde je izvlačila brojeve kuglica. Iako je prošlo dosta vremena od tada, Suzanu i dalje oslovljavaju kao najlepšu Loto devojku.

Njeno ime je postalo sinonim za ikonu pop kulture. U jednom od intervjua je pričala da je primala na stotine pisama, u kojima su joj obožavaoci nudili brakove, putovanja, čak i traktore. Gestovi ljubavi su bili raznovrsni, cveće pred vratima stana, čak i hrabriji su spavali u liftu u nadi da će je privući pažnju.

Suzana Mančić je zagazila u sedmu deceniju života, ali je i dalje jedna od najatraktivijih žena naše javne scene.



-Moja sudbina je bila takva da su muškarci padali na kolena preda mnom, a da se nisam posebno trudila - rekla je Suzana svojevremeno koja se dva puta našla pred oltarom.

Imala je dva braka i tvrdi da je iskusila mnogo ljubavi. Sa svojim prvim suprugom, Nebojšom Kunićem, nekadašnjim članom popularnog benda "Sedmorica mladih", provela je osam godina u braku. Tokom tog perioda, rodile su se njihove dve ćerke, Teodora i Natalija.

Kasnije je otkrila da ju je suprug omalovažavao govoreći da više nije ni lepa, ni mlada, iako tek što je zakoračila u četrdesete, kao i da je niko osim njega ne bi oženio.

Od muzičara se razvela nakon osam godina braka

"Naravno da su usledili dani preispitivanja, da li sam donela pravu odluku. Ali sam se trudila da pred decom nikada ne govorim protiv njihovog oca. Ja sam jaka, stabilna i vredna žena. Sve u životu sam stekla sama, pa sam posle razvoda preuzela sve obaveze. I nije mi bilo teško, i nisam se pokajala. Dala sam sve od sebe da budem stroga majka, ali mi nije svaki put uspevalo. Jer decu moraš u isto vreme da naučiš redu, lepom ponašanju, a s druge strane moraš da im pružiš ljubav i nežnost. Smeta mi što se danas mnogo govori o pravima deteta, a zaboravlja se na njihove obaveze", iskrena je voditeljka.



Suzana je drugi put stala na ludi kamen 2018. godine sa dogogodišnjim partnerom Simeona Ocomokosa.



U svojoj sedmoj deceniji, Suzana je ponovno pronašla sreću. Sada je u braku sa grčkim biznismenom Simeonom Ocomokosom, sa kojim je stupila u brak pre pet godina, nakon dugogodišnje veze. Ova nova faza njenog života svedoči o tome kako ljubav može pronaći put u svim fazama života, čak i kada se čini da je sve već doživljeno.

-Do sada nisam našla toliko dobrog čoveka kao što je moj muž. To je ljubav na daljinu, 21 godinu smo zajedno, provodimo vikende zajedno, letovanja, zimovanja. Rekla sam mu da nikada neću biti njegova porodica, ali mi smo par, fenomenalan par. Porodica je ona zajednica koja ima zajedničku decu. U odnosu na mene je imućan, i prvi i drugi put sam ja zaprosila svoga muža - pričala je Suzana.

Voditeljka je za medije otvoreno priznala da je u životu imala mnogo ljubavi, kao i da je među njima bio jedan oženjeni muškarac.

-Život mi je nudio razne stvari, nešto od toga sam i prihvatala, a desilo mi se sve što nisam htela. Tako sam govorila da neću oženjenog, ali desio se i taj oženjeni koji je bio stariji od mene. Znala sam da je u braku kada sam ga upoznala i rekla sam: 'Molim Vas, razvedite se pa mi se javite.' Život nam donosi razne situacije i baš on zauzet me je očarao, jako se trudio oko mene i razvela sam taj brak. Sada mi je žao što sam to uradila jer je on meni mnogo toga pružio, a ja njemu zauzvrat ništa - iskrena je bila Suzana.



-Bilo je mnogo ljubavi i ceo moj život je zapravo potraga za ljubavlju. Neko voli jednom ili dvaput, a ja sam volela više puta. Sigurno je bilo 10 velikih ljubavi za tu prvu selekciju. Može da se voli više puta ili onoliko puta koliko otvoriš svoju dušu i srce da voliš i budeš voljen. Nikada nisam imala tip muškarca, nisu oni bili preterano zgodni, ali svaki je imao neku svoju intrigu. To je važno u ljubavi, da te neko zaintrigira - rekla je voditeljka svojevremeno za Lepa i Srećna.

Suzana je prošla kroz težak period kada je pre 18 godina u javnost dospeo njen intimni snimak, a to pamti kao najgore iskustvo u životu.

-Taj period mog života ja želim da zaboravim, ali ne mogu da zaboravim. To je nešto najstrašnije što mi se desilo. To je jedna mala smrt. Posle toga, sve je bilo hvatanje vazduha i povratak u normalu. Nisam izlazila na ulicu. Rodbina mi je donosila hleb, deca nisu išla u školu. Svi su mislili, evo, napraviće karijeru. To mi je zarilo nož u leđa. Većinu kamera koje sam imala u kući, bacila sam - rekla je Suzana gostujući na "ATV", u emisiji "Tet a Tet".

