Pevačica Marina Visković je otvoreno progovorila o govornoj poruci svoje koleginice Dare Bubamare koja je isplivala u javnost.

U spornoj poruci Dara je prepričavala svoje iskustvo u intimnim odnosima, te se hvalila kako je provela noć sa 29-godišnjim dečkom, a Marina je svojoj koleginici pružila podršku.

- Dara mi je prijateljica i koleginica, zaista sve najbolje mogu da kažem o njoj. Svako ima pravo da priča i radi šta želi u svom životu, ja to sve podržavam. Sada ne znam ni kako se to našlo u javnosti, ali privatnost je jedna stvar i smatram da to treba da se poštuje. Mislim, Dara je zaista autentična i ona je jedna privlačna, atraktivna žena koja zrači tom energijom - istakla je Marina.

Zamalo joj se omaklo

Za razliku od koleginice, Marina svoj privatan život i emotivne odnose drži pod velom tajne.

Ipak, kroz osmeh je priznala da je umalo napravila grešku u dopisivanju.

- Mogu reći da sam nekoliko puta zamalo slučajno poslala poruku nekoj drugoj osobi, a namenila sam je svom momku. Naravno, ništa provokativno, nego prosto nije za druge ljude, ali nije mi se desilo, vrlo sam koncentrisana - zaključila je pevačica pred okupljenim medijima.

