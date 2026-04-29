Policijski službenici Policijske uprave Zvornik podneli su Okružnom javnom tužilaštvu u Istočnom Sarajevu izveštaj protiv lica inicijala V. E. iz Zvornika, zbog sumnje da je počinilo krivično delo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti.

- Lice se sumnjiči da je 03.04.2026. godine kao učesnik saobraćajne nezgode, prilikom vršenja uviđaja narušilo javni red i mir tučom i fizičkim napadom na drugog učesnika saobraćajne nezgode, nakon čega je prilikom pokušaja lišenja slobode, fizički napalo policijskog službenika - saopšteno je iz PU Zvornik.

Iz Policijske uprave Zvornik navode da je izveštaj podnesen zbog osnova sumnje da je počinjeno krivično delo iz člana 308. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, te da će dalje postupanje biti u nadležnosti tužilaštva.

Alo/RTRS

