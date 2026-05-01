Violeta Viki Miljković zavetovala se na večnu ljubav harmonikašu Draganu Taškoviću Tašketu, poslednjeg dana maja 2007. godine i do danas, poznati par živi bajku u luksuznom domu sagrađenom od ljubavi, a kao kruna iste pre 19 godina došao je njihov sin Andrej.

Pre braka sa Viki Miljković, Taške je voleo Gordanu, s kojom je dobio ćerku Jelenu. Dotakavši se te njegove ljubavi u razgovoru za "Scandal", pevačica je objasnila kako Goca i on "u stvari nikada nisu bili venčani".

– Taške se nije razveo zbog mene, on nikada nije ni bio zvanično venčan. On ima divnu ćerku, Jelenu, koju on obožava i koju sam ja zavolela od dana kad sam je upoznala, 1994. I danas je obožavam - naglasila je Viki u intervjuu za "Scandal", dodajući kako s Tašketovom naslednicom neguje izuzetno lep odnos, baš kao i sa Gocom, njenom majkom.

– ...Evo i sada je njen suprug bio na Andrejevom rođendanu, ona nije mogla da dođe i deca su se razbolela, ali Andrej se divno slaže sa Jeleninom braćom po majci. Imamo korektan odnos i mislim da je tako najbolje - otkrila je pevačica.

Viki Miljković, podsetimo, prema ranijem priznanju, tek je postala punoletna kada je pobegla od kuće i udala se za Taškovića.

Nikada se, kako je naglasila, nije pokajala.

