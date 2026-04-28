Reper Dragomir Despić Desingerica pojavio se danas, 28. aprila, na snimanju nove epizode "Pinkovih zvezda", gde ima ulogu člana stručnog žirija.

Izvođača je iznerviralo pitanje o bivšem kolegi Luki Bijeliću, poznatijem kao Lule Pljugica, sa kojim je započeo karijeru.

-Ni sa kim nisam počeo, samo ljudi mogu da počnu sa mnom - rekao je Desingerica, a potom se osvrnuo na pitanje da li je sujetan?

-Ne bih bio sujetan ako bih rekao nešto što nije? Ako kažem kako jeste, onda sam sujetan?! Pričam istinu i činjenice, veoma sam realan. Nemam ni zbog čega da budem sujetan. Imam sve što želim - naglasio je kada je u pitanju njegov bivši kolega, Luka, koji se povukao iz javnosti i estrade.

Govorio je i o susretu sa pevačicom Zoricom Brunclik koja se juče vratila snimanjima nakon više meseci pauze.

-Juče smo bili dosta popustljiviji što se tiče kandidata, što je normalno. Zorica je juče bila dosta realna, zaista nije bila subjektivna - priznao je reper, te dodao:

-Nikad nisam blag ili "neblag". Kakva je situacija, tako se ponašam. U principu sve gotivim, nemam ništa protiv njih i što bih imao?! Uvek gledam samo svoja posle i ništa me drugo ne interesuje - iskreno je priznao za Alo!