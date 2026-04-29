U saobraćajnoj nezgodi koja se danas dogodila u selu Jasenica kod Žitorađe teško je povređena žena M. S. (33). Ona je u automobilu bila sa maloletnim detetom i još jednom ženom, D. V. (40), koji su prošli bez povreda.

Kako se saznaje, do nezgode je došlo kada se automobil prevrnuo na putu.

Ekipa dežurne službe Doma zdravlja iz Žitorađe izašla je na teren, pružila im pomoć, a povređenu ženu je prevezla u Opštu bolnicu Prokuplje, gde je zbog povrede glave zadržana na lečenju.

Na licu mesta obavljen je uviđaj, a okolnosti koje su dovele do ove saobraćajne nezgode biće utvrđene daljom istragom.

Alo/Kurir

