Osim što nas opuštaju i izazivaju, one nam otkrivaju kako naš mozak zapravo funkcioniše i zašto ponekad ne vidimo ono što je očigledno.

Jedna takva viralna optička iluzija poslednjih dana kruži internetom i mnoge ostavlja bez odgovora. Na ilustraciji se vidi mnoštvo sova sa velikim, upečatljivim očima koje gotovo hipnotišu posmatrača. Međutim, pravi zadatak tek tada počinje – među njima je sakrivena i jedna mačka.

Na prvi pogled deluje kao nemoguća misija, ali razlog za to leži u načinu na koji naš mozak obrađuje informacije. On često „preskače“ detalje i fokusira se na ono što očekuje da vidi, pa zato lako previdimo razlike.

U ovoj optičkoj iluziji nekoliko stvari dodatno otežava pronalaženje mačke. Sove i mačka imaju slične krupne oči, pa se razlike ne primećuju odmah. Oblik mačke se gotovo stapa sa okolinom, dok naš mozak koristi tzv. pareidoliju – sklonost da brzo prepoznaje poznate oblike, čak i kada nisu jasno vidljivi.

Ako pokušavate da pronađete mačku među sovama, postoji nekoliko trikova koji mogu pomoći. Obratite pažnju na oblik ušiju – sove imaju zaobljene glave, dok mačka ima karakteristične šiljate uši. Pogledajte i detalje poput nosa, jer se on razlikuje od kljuna. Nekad pomaže i da napravite pauzu pa da se vratite slici, jer „odmoran“ pogled lakše uočava skrivene elemente. Takođe, pokušajte da sliku pregledate postepeno, deo po deo, umesto da je gledate odjednom.

Ovakve mozgalice nisu popularne bez razloga. Ljudi ih vole jer nas podsećaju da percepcija nije uvek savršena i da ono što vidimo ne mora biti cela istina. Upravo ta mala igra između oka i mozga čini optičke iluzije toliko zanimljivim i zaraznim.