Voditeljka Bojana Lazić nije štedela reči govoreći o reperu Dragomir Despić Desingerici nakon njegovih prozivki, a strasti se i dalje ne smiruju na snimanju emisije "Pinkove zvezde".

Desingerica je ranije isticao da bi voleo da uradi pesmu Bojani, na šta je voditeljka dala jasan komentar i naglasila da želi da bude posmatrana isključivo kroz svoju profesiju.

- Doživljavam tako da sam voditelj i ne želim uopšte da ga komentarišem. Nije vredan pomena. U svakom smislu te reči. Ako on mene doživljava kao Didi Džej i kao pevačicu, podsetiću ga sam ja samo voditelj i time ćemo završiti - istakla je ona.

Osvrnula se i na njegovu današnju izjavu da "treba da poradi na psihičkom stanju".

- Pitaću ga da li ima savet za nekog psihijatra. Prošla sam, rekla: "Zdravo, zdravo". On ne odustaje od mene. Ne znam da li sam mu trn u oku. Morate njega da pitate. Mislim da mu je najveća zabava da sa mnom komunicira. Mislim da od danas neće imati tu priliku. Komuniciraćemo na minimumu. Van kamera skoro ništa, a na sceni sve profesionalno i kako treba. Ne vređaju me njegove reči, bitno je ko kaže, a ne šta kaže - odsečno je poručila voditeljka.

