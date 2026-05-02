Kineski ambasador pri Ujedinjenim nacijama Fu Cong izjavio je u Njujorku da bi Savet bezbednosti UN trebalo da preispita raniju odluku o povlačenju mirovnih snaga iz južnog Libana.

Fu je govorio nakon što je Kina preuzela rotirajuće predsedavanje Savetom bezbednosti UN za maj.

- Smatramo da bi trebalo ponovo razmotriti odluku o povlačenju Unifila - rekao je Fu, misleći na rezoluciju koju je Savet bezbednosti UN usvojio u avgustu prošle godine.

Mirovne snage UN raspoređene su u južnom Libanu od izraelske invazije 1978. godine. Međutim, petnaest članica Saveta bezbednosti prošle godine glasalo je da se misija okonča od kraja 2026. godine.

- Mislim da je stav ogromne većine članica Saveta bezbednosti da ovo nije trenutak da se Unifil zaista povuče iz tog dela zemlje - poručio je kineski ambasador.