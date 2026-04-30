Glumac Žan Klod Van Dam bio je veliki prijatelj naše pevačice Dragane Mirković i njenog bivšeg supruga Tonija Bjelića, te se sa njima često viđao na putovanjima i to nekoliko puta.

Ovo nije strano, s obzirom na to da su Dragana i Toni bili poznati u Austriji kao izuzetno imućni ljudi i često su prisustvovali zabavama gde se okuplja isključivo svetski džet set.

Njih dvoje su neko vreme bili bliski, čak su jedno drugom čestitali rođendane, te je glumac nekoliko puta pozdravljao pevačicu putem društvenih mreža što je izazvalo veliku pažnju janosti. Ipak, izgleda da Gaga i Žan Klod više i nisu toliko bliski.

Naime, Dragana i Toni su se razišli i otišli svako svojim putem, a zajedničko što imaju jesu deca, kao i unuče koje je rodila snaja Melani. Za to vreme, Dragana se posvetila karijeri, sve više nastupa. čini se i više nego ikad i prisutna je u srpskim medijima i na zabavama koje organizuju njene prijatelji ili neko od kolega i saradnika.

Za to vreme, Toni obilazi manifestacije koje je posećivao i tokom braka sa pevačicom, a tamo je takođe naišao na poznatog glumca.

Žan Klod Van Dam i Toni ponovo su se fotografisali, a glumac je objavio fotografiju sa Bijelićem i napisao, „Prijatelj za ceo život“.

Ovaj put nije bilo pozdrava za njegovu drugaricu Draganu, te se stiče utisak, da je zvezda holivudskih filmova zaboravio na druženje sa pevačicom, te da je Mirkoovićevu gledao samo kao suprugu svog velikog prijatelja.

Alo/Svet

